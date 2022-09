Si insedia il commissario Valente, primo incontro con il prefetto poi con Coletta in Comune

Nominato nel pomeriggio di ieri dopo le dimissioni di 20 consiglieri comunali di Latina, il commissario Carmine Valente, prefetto in quiescenza, si è messo subito al lavoro questa mattina, 30 settembre. Il primo incontro è stato con il prefetto Maurizio Falco nel palazzo del Governo, insieme alla sub commissaria Monica Perna, vicaria del prefetto.

Successivamente, alle 11,30, il passaggio ufficiale di consegne e un incontro in Comune con l'ex sindaco Damiano Coletta. Il commissario Valente, che già aveva guidato l'amministrazione da luglio scorso fino alle elezioni del 4 settembre nelle 22 sezioni cittadine, è stato dunque confermato in un'ottica di continuità con il lavoro già avviato nei mesi precedenti. Un aspetto che lui stesso ha sottolineato incontrando la stampa poco dopo il suo nuovo insediamento: "I problemi del Comune li conosco - ha affermato Valente - avendo già avuto questa esperienza di tre mesi. Ce ne sono molti che dovranno essere affrontati. Spero di poterne risolvere qualcuno, il mio impegno sarà massimo. Insieme alla mia squadra, alla dottoressa Perna e al dottor Alcando, cercheremo di essere all'altezza di questa nuova sfida. Soprattutto per la città, che è una città che merita e che ho imparato a conoscere. E' una città che credo abbia bisogno anche di una forma di pacificazione dopo questa esperienza di lotta. Lo dicevo anche al sindaco uscente: da una parte è anche un bene per la città che ci sia questo stacco del commissario rispetto alla politica, perché forse gli animi si devono acquietare per ripartire con un nuovo slancio il prossimo anno".

Quanto alle priorità, il commissario ne ha elencate alcune: il bilancio prima di tutto, i rifiuti e la differenziata, il Pnrr, ma anche la questione di Al Karama, l'edilizia scolastica, il cimitero. "Per me non sono problemi - ha specificato ancora - sono programmi che, per quanto possibile e per il tempo che mi è dato, cercheremo di affrontare e realizzare".