Degrado del ponte sulla 148: interdetta la circolazione in via Moscarello

Circolazione interdetta in via Moscarello, nel comune di Latina, per il degrado del ponte sottostante la Pontina. Una specifica ordinanza del servizio Trasporti e Mobilità è stata firmata ieri, 27 agosto, dal dirigente e pubblicata sull'albo pretorio dell'ente.

Nel provvedimento si fa riferimento a un sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco e a una conseguente comunicazione del comando provinciale relativa alla "necessità di interdire la circolazione in via Moscarello nel tratto di strada sottostante il ponte della 148 Pontina a causa delle verificate condizioni di degrado del ponte stesso". E' stato necessario dunque riorganizzare la circolazione veicolare in via Moscarello e adottare il divieto di transito lungo il tratto di strada "limitandolo al solo traffico locale e comuqnue sino allo sbarramento posto prima del ponte della SS 148 Pontina".

L'ordinanza dispone inoltre l'apposizione di segnaletica stradale indicante l'interruzione su via Moscarello, all'incrocio con via Macchia Grande.