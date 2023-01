Fondi Pnrr, una nuova mensa per l'istituto 'San Benedetto'

Il Ministero dell’istruzione ha finanziato il progetto della Provincia per la realizzazione della nuova mensa dell’istituto professionale San Benedetto di Latina per un ammontare complessivo di un milione e 200mila euro.

Il progetto, predisposto dal settore Edilizia scolastica dell’ente diretto da Massimo Monacelli, è stato presentato a settembre scorso e ha ottenuto i fondi nell’ambito delle risorse del Pnrr e prevede la ricostruzione totale dei locali destinati ad ospitare la mensa, che sorgeranno in un’area adiacente a quella attuale. Quest’ultima dovrebbe essere demolita ma potrebbe anche essere individuato un diverso utilizzo di quei locali e ogni decisione in tal senso sarà adottata dalla Provincia in accordo con la dirigenza dell’istituto una volta valutate le esigenze della scuola.

Il San Benedetto attualmente offre attualmente diversi indirizzi di studio: da quelli per l’agricoltura e l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera a quelli finalizzati alla formazione su agraria, agroalimentare e agroindustria.

"Questo importante finanziamento – commenta il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli – è il risultato di un lavoro attento compiuto dai nostri uffici nell’ottica di migliorare lo stato degli istituti scolastici di nostra competenza e di fornire agli studenti i servizi più adeguati. Le attività programmate da questo ente rispondono peraltro – conclude - alle esigenze di efficientamento energetico e strutturale degli edifici e garantiscono l'adeguamento degli immobili agli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente".