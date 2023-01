Scuola 'Corradini', al via i lavori per la realizzazione della nuova mensa

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di montaggio di una struttura prefabbricata che ospiterà la mensa presso la scuola media Corradini di Latina.

“C’è grande soddisfazione – sottolinea l’ex assessore alla pubblica istruzione Gianmarco Proietti - vediamo i frutti di un lavoro complesso ma fondamentale grazie ad una determina del 2021. Un tassello che si aggiunge agli altri interventi per le mense scolastiche, non ultimo quello presso l’istituto di via Quarto, finanziati da ‘Latina per Latina’, il fondo di solidarietà, istituito in seno all’approvazione del bilancio previsionale del 2020, con cui s’intendeva sostenere una serie di interventi che sopperissero alla crisi economica innescata dalla pandemia da Covid 19. Un fondo – aggiunge Proietti - che contava anche sulle risorse del Comune di Latina che ha interamente sostenuto le spese per la mensa che sta per nascere presso la scuola Corradini”.

“Torniamo a vedere – prosegue – i frutti del buon lavoro impostato. Questa mensa è un’altra opportunità per godere del diritto all’istruzione che viene data al personale scolastico, ai genitori, ai bambini e le bambine. Anche quello in mensa è un tempo di apprendimento importante: una visione che abbiamo cercato di dare, ad esempio, introducendo buone pratiche biologiche e sostenibili. Un lavoro – conclude l’ex assessore - riconosciuto anche dal Ministero delle Politiche Agricole che ha premiato il Comune di Latina con la certificazione del Mipaaf: un riconoscimento da 80mila euro che il nostro ente, con apposita determina, ha trasformato in ristori per le famiglie dei bambini usufruenti del servizio mensa dell’anno 2020/2021”.