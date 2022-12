Edilizia scolastica, lavori per quasi 3 milioni di euro della Provincia

Nuovi investimenti della Provincia di Latina sull’edilizia scolastica e sulla modernizzazione degli impianti termici, così come previsto nelle linee programmatiche di mandato del presidente Gerardo Stefanelli. Al momento sono stati eseguiti in totale 38 interventi di efficientamento energetico con la sostituzione delle centrali termiche esistenti con nuovi apparati di ultima generazione a condensazione che consentono di perseguire un risparmio dei consumi per l’ente del 35% rispetto alla media dell’ultimo triennio.

Gli investimenti in corso ammontano a 2 milioni di euro su un importo complessivo dell’insieme dei lavori previsti in appalto di circa 2 milioni e 900mila euro. Il programma completo prevede interventi su 46 plessi. Dopo la conclusione della fase progettuale, è in via di definizione la procedura di affidamento per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di otto impianti fotovoltaici su altrettanti plessi scolastici, nei comuni di Aprilia, Cisterna, Formia, Latina, Priverno, Castelforte e Sezze, per un ammontare complessivo di 210mila euro. L’avvio dei lavori in questo caso è previsto entro il primo trimestre del nuovo anno. “Lo stato di salute dei nostri istituti scolastici – spiega il presidente Stefanelli – rappresenta una priorità per questa amministrazione.Questi interventi di efficientamento, uniti alla decisione di quasi tutte le scuole di adottare la settimana corta per l’attività didatticaaiuteranno l’ente a fronteggiare l’aumento abnorme dei costi energetici”.