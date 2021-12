Lega, Vincenzo Valletta e Andrea Nardi segretari per Latina e area nord della provincia

Vincenzo Valletta e Andrea Nardi sono stati eletti segretari della Lega di Latina e dell'area Nord della provincia, insieme ai rispettivi direttivi: Orlando Angelo Tripodi, Andrea Borsato, Massimo Benetton, Massimiliano Carnevale, Giuseppe Iuliano e Alberto Ordiseri per il capoluogo. Pasquale Capriglione, Mauro Contarino, Davide Del Bono, Fabiola Ferraiuolo, Salvatore Lax e Cintya De Rossi per l'area Nord.

Lo annuncia, in una nota, il deputato Claudio Durigon, coordinatore regionale della Lega Lazio, che aggiunge: ''E' iniziata la nuova fase di radicamento del partito, nata dall'espressione dei militanti. Queste strutture - dichiara - avranno l'arduo compito di monitorare le attività dei coordinamenti comunali, di diffondere le politiche della Lega sui territori, di valutare, coordinare e promuovere il percorso dei soci sostenitori in militanti del partito, oltre a quello di istituire le nuove sezioni nei borghi, nelle città e nei paesi''.

''Latina rafforza la struttura comunale e si radicherà ulteriormente nei borghi, molti dei quali ci hanno premiato come primo partito alle recenti elezioni amministrative, al fine di rendersi portavoce di ogni singola realtà locale e delle esigenze, spesso differenti, degli abitanti dal centro alle periferie - è il commento di Valletta -. Un laboratorio culturale, ricco delle tradizioni e delle origini italiane, capace di tornare a valorizzare la vocazione della fondazione, facendo riscoprire la vera anima della città''. ''Il litorale, l'area Nord e i Monti Lepini-Ausoni saranno al centro di una nuova fase di radicamento e di elaborazione di politiche-amministrative volte alla riscoperta delle pecurialità e dei tesori nascosti del territorio - spiega Nardi -. Il patrimonio storico, culturale e agroalimentare dovrà abbracciare il comparto turistico, mettendo in campo un vero progetto di sviluppo in linea con le altre regioni e province pilota dell'economia''.