Mare di Latina sempre più “green”: un premio per l’attività più virtuosa del litorale

Il Comune di Latina, in collaborazione con l'azienda speciale ABC, sta mettendo in pratica una serie di azioni per la tutela ambientale attraverso un lavoro di formazione e informazione della cittadinanza con una campagna in atto sul litorale e grazie all’azione costante sul territorio, compreso quello della marina da parte degli ispettori ambientali, che non hanno quindi soltanto un ruolo sanzionatorio ma anche e soprattutto quello di aiutare la popolazione e gli operatori - dai quali abbiamo ottenuto un’ottima risposta - a differenziare correttamente. Ora arriva la proposta della consigliera comunale e delegata alla marina Maria Grazia Ciolfi che lancia l'idea all'amministrazione e ad Abc per “l'istituzione di un concorso che premi le buone pratiche, i comportamenti virtuosi delle attività sul lungomare ed in particolare chi differenza di più e meglio, un premio per l’esercizio commerciale o lo stabilimento più “green” del litorale”.

“Nei giorni scorsi – ricorda la Ciolfi - è iniziata da parte dell'azienda speciale la distribuzione degli stessi conetti portacicche presso gli stabilimenti balneari, per la lotta all’abbandono dei mozziconi di sigaretta in spiaggia, con la collaborazione degli stabilimenti balneari, che ringrazio che si aggiunge alla raccolta differenziata in spiaggia, promossa e messa in atto da Abc con le isole ecologiche sull’arenile e nel rispetto degli impegni presi dal Comune di Latina con la Fee per il riconoscimento della bandiera blu. La tutela dell'ambiente – conclude la delegata alla marina - è uno dei cardini del mandato elettorale di Latina Bene Comune, la pandemia e l’emergenza sanitaria hanno messo ancora di più in evidenza la necessità di interventi a tutela del mondo in cui viviamo. Lo dobbiamo alle future generazioni e a noi stessi, e le azioni di formazione e sensibilizzazione sono lo strumento più importante e diretto che abbiamo per un coinvolgimento dal basso di tutta la popolazione, soprattutto dei più giovani”.