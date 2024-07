Furti e aggressioni in pieno centro: più videosorveglianza in città

Nel mese di luglio il centro cittadino di Latina ha ripreso vita con alcuni eventi particolari, dalla notte rosa alle tre settimane di torneo di basket che ha fatto registrare circa 20mila presenze.

"Come commissione bilancio a fine 2023 tra le modifiche apportate al regolamento del canone unico patrimoniale, abbiamo inserito anche la riduzione dell’80% del canone unico patrimoniale (occupazione suolo pubblico) per le manifestazioni sportive - spiega Mario Faticoni, FdI, presidente della commissione Bilancio del Comune - con l’intento di promuovere questo tipo di eventi. A conferma di ciò, per la prima volta le serate di sabato e domenica vedranno atleti scendere in pista per il salto con l’asta".

Purtroppo però nei giorni scorsi è stato consumato un furto, proprio in pieno centro. E' stata infatti rubata la strumentazione digitale degli organizzatori del torneo di basket proprio poco prima che cominciasse un'altra serata di gare. "È chiaro - aggiunge Faticoni - che il centro della città, in particolare l’isola pedonale, ha bisogno di contenuti, e quindi eventi come quello citato, ma anche di strumenti che garantiscano la sicurezza di tutti i cittadini che a vario titolo frequentano il centro. È inaccettabile che il luogo dove è avvenuto questo furto sia Piazza del Popolo, dove ha sede il palazzo comunale, a pochi passi dal comando dei carabinieri, dalla questura, dalla prefettura e dalla Provincia di Latina, e sia sprovvisto di strumenti di videosorveglianza. Abbiamo già assistito a fenomeni come quelli dei gruppi di adolescenti che vessano i loro coetanei, qualche giorno fa abbiamo appreso quest’altra triste notizia. Possiamo dire che è arrivato il momento di intervenire in maniera celere per contrastare queste condotte e scongiurare fatti più gravi, come aggressioni e violenze. In assenza di controllo il centro si rende teatro di comportamenti deplorevoli e reati da parte di soggetti che, rimanendo impuniti, pensano di fare ciò che vogliono, reiterando tali atteggiamenti"..

Faticoni annuncia dunque che il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia presenterà una mozione epr dare un' accelerazione alll’installazione di videocamere in tutta la città a partire proprio dal centro.