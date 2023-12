Meno cemento e più alberi per riqualificare aree urbane e parcheggi: la mozione del M5S

Promuovere azioni, a tutti i livelli istituzionali, per combattere il cambiamento climatico: è in questa cornice che si inquadrata la mozione per l’alberatura e la deimpermeabilizzazione dei parcheggi presentata dalla copogruppo del M5S nel Consiglio comunale di Latina, Maria Grazia Ciolfi. La mozione verrà discussa domani in consiglio comunale. "Una proposta rilanciata dal M5S in diversi comuni italiani – spiega Ciolfi - per portare all’attenzione dell’assise un tema caro al movimento, posto in cima alla nostra agenda politica. Le iniziative contenute nella mozione, a partire dalla decementificazione e alberazione, rappresentano proprio alcuni degli strumenti da attivare per il contrasto al cambiamento climatico che, al di là delle teorie negazioniste, rappresenta la più grave emergenza cui è sottoposto il pianeta terra. L'implementazione di queste pratiche comporta la sostituzione di alcune parti dei parcheggi pavimentati con soluzioni permeabili, come superfici in ghiaia o pietra porosa, che consentono all'acqua di penetrare nel terreno. L'introduzione di alberi e piante può riguardare sia le aree destinate al parcheggio che quelle circostanti, contribuendo a creare un ambiente più ecologico; altro punto della mozione è l’utilizzo del fotovoltaico nelle coperture dei parcheggi per promuovere la transizione energetica".

Queste iniziative, come sottolinea la consigliera Ciolfi, si inseriscono nell'ambito dei nuovi approcci alla progettazione e alla rigenerazione urbana sostenibile, finalizzati a minimizzare l'impatto ambientale delle infrastrutture e a promuovere la biodiversità nelle aree cittadine. La mozione va contestualizzata nell’ambito dei lavori portati avanti nella commissione Trasporti per la realizzazione di nuovi parcheggi multipiano: "Anche alla luce delle recenti dichiarazioni della sindaca sulla volontà di mantenere l’isola pedonale – sottolinea Ciolfi – c’è la necessità di realizzare nuovi parcheggi all’esterno dell’anello della circonvallazione, che consentano ai cittadini di lasciare l’auto e circolare a piedi nel centro storico. Come M5S chiediamo alla maggioranza di prendere in considerazione queste indicazioni votando favorevolmente la mozione e ponendo in tal modo le basi per un cambiamento importante nella visione urbanistica della nostra città, da compiere attraverso scelte tese a migliorare la salute pubblica e a incoraggiare un'urbanizzazione più sostenibile. La sfida al cambiamento climatico – conclude Ciolfi - impone anche un diverso approccio progettuale urbano, volto recuperare queste superfici rendendole permeabili e drenanti per permettere l’infiltrazione delle acque piovane e nel contempo prevedere la messa a dimora di ulteriori alberi per ridurre gli effetti delle isole di calore".