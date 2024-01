"Il Governo abbandona chi soffre di disturbi alimentari", pronta una mozione del Pd

“Il Governo Meloni ha deciso di non rifinanziare il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dei disturbi alimentari. Uno strumento che si è rivelato prezioso, per le Regioni, per il contrasto di questi disturbi e per l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza su bulimia, anoressia e altre malattie”. Così in una nota il gruppo consiliare del Pd di Latina, Valeria Campagna, Daniela Fiore, Leonardo Majocchi, che annunciano una mozione da presentare su questo tema. “Un colpo di spugna - aggiungono - che metterà a rischio la salute di migliaia di persone, in particolare giovani. Causando, potenzialmente, l’interruzione delle cure per 22.000 persone”.



Il Partito democratico annuncia dunque di aver protocollato una mozione che impegna la sindaca e la giunta a: “Sostenere il ripristino del Fondo per il contrasto dei disturbi alimentari; attivarsi presso il Governo per sollecitare il finanziamento necessario; sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità della situazione e coinvolgere altri Comuni nella lotta per il ripristino del finanziamento”. “I disturbi alimentari – concludono - rappresentano la seconda causa di morte tra gli adolescenti, soprattutto tra le ragazze. Ecco perché chiediamo un impegno concreto da parte dell’amministrazione comunale di Latina. Auspicando quella sensibilità e quell’attenzione che il governo Meloni ha dimostrato di non avere. Perché è così che andrebbe utilizzata la tanto decantata filiera di governo: con il coraggio di andare controcorrente dinanzi alle decisioni sbagliate”.