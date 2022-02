Intenso traffico e pochi servizi: nasce il comitato via Epitaffio - Porta Nord

Da una proposta di Fare Latina si costituisce il comitato via Epitaffio – Porta Nord con l'obiettivo di risolvere le criticità di questa area della città, caratterizzata da molto traffico e pochi servizi. "È incontestabile che gli abitanti di via Epitaffio e dei quartieri Pantanaccio, Gionchetto e Latina Scalo - si legge in una nota - abbiano una qualità della vita più bassa rispetto ai loro concittadini che vivono nelle zone più centrali. Il motivo è rappresentato principalmente dal grande disagio subito a causa dell’intenso traffico veicolare, leggero e pesante, che quotidianamente si riversa su questa fondamentale arteria che collega il

centro cittadino con la stazione ferroviaria e i Monti Lepini: ogni giorno su via Epitaffio si creano file di veicoli lunghe chilometri, e quando avviene l’incidente la situazione si complica e addirittura si arriva a chiudere un tratto della strada come accaduto la scorsa settimana. Si è mai ipotizzato di prevedere un ristoro per gli abitanti che vivono intorno o vicino a questa importante “servitù”?".

Il movimento di Annalisa Muzio "Fare Latina" sottolinea il fatto che molti residenti della zona vivono anche situazioni di precarietà legate all'assenza di servizi fondamentali. "Per buona parte via Epitaffio - si legge ancora nella nota - non permette l'allaccio alla rete fognaria perché inesistente, ha un sistema di

illuminazione spesso inefficiente o fuori uso, ha il manto stradale disconnesso in molti tratti, ha i pini a bordo strada che aspettano una potatura mai programmata e che li rende pericolosi, non ha marciapiedi, non ha un vero sistema di controllo della velocità dei veicoli, non ha una manutenzione programmata del bordo strada, dei canali e delle scoline, non ha una rete infrastrutturale in quanto mancano la rete gas e la fibra ottica per la banda larga.

Si potrebbero prevedere almeno tre rotatorie che faciliterebbero lo scorrimento del traffico: una all’incrocio con l'Appia, la seconda all’incrocio con via Pantanaccio e via Monte Bianco, la terza all’incrocio con via Congiunte destre e via Congiunte sinistre".

Via Epitaffio è dunque una strada caratterizzata da intenso traffico anche spesso dimenticata. Alla luce di questa situazione diventata insostenibile per i residenti, Fare Latina ha costituito il comitato cittadino “Via Epitaffio – Porta Nord”, con lo scopo di raccogliere le richieste degli abitanti e di portare all’attenzione delle istituzioni le problematiche del quartiere. "A breve - spiegano gli organizzatori, Maria Antonietta Giorgetta e Roberto Stabellini - fisseremo degli incontri con gli assessori di competenza per illustrare le criticità e prestare il nostro supporto per la ricognizione diretta e per la definizione delle modalità di intervento. Invitiamo tutti i nostri concittadini e abitanti delle zone interessate a mettersi in contatto con noi al fine di dare la giusta importanza e dimensione al comitato".