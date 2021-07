Elezioni amministrative a Latina: Nicoletta Zuliani si candida a sindaco

Nei giorni scorsi aveva annunciato la sua uscita dal Pd e l'ingresso nel Gruppo Misto in Consiglio comunale a Latina. Una decisione inaspettata quella della consigliera Nicoletta Zuliani che in una lettera aveva spiegato le ragioni della sua scelta, maturata anche per l'ipotesi del partito di rinunciare al simbolo nella prossima tornata elettorale. Ora arriva un ulteriore annuncio, quello della candidatura a sindaco di Latina con Azione di Calenda. Dopo 10 anni in Consiglio comunale Nicoletta Zuliani si unisce alla schiera degli aspiranti candidati a sindaco e chiarisce la sua posizione: "Credo sia arrivato il momento di rendere pubblica la mia disponibilità a candidarmi come sindaco per questa città - dichiara - Lo faccio per come ho sempre inteso il mio impegno politico: un servizio alla mia comunità. Latina ha bisogno di un profondo rinnovamento della classe politica: deve abbandonare la strada dello scontro ideologico in cui si sostiene una tribù contro un’altra, e deve innestare una logica di legalità in tutti i circuiti, interni ed esterni ai gruppi che fanno politica. Non si può gestire la cosa pubblica con integrità se i partiti non riescono ad avere anticorpi efficaci contro le connivenze e contro l’esercizio del potere a favore di pochi a discapito dei molti. Se la politica non parte dall’etica e non la pratica, non può rivendicare di essere la soluzione dei problemi dei cittadini".

"Non è necessario - spiega ancora - dover scegliere tra i partiti asfittici ed un civismo leggero. I partiti, che pur annoverano persone di qualità, stritolano le buone esperienze che hanno al proprio interno per lotte di potere, lotte di corrente, svuotandosi dell’anima e della passione politica. Il civismo leggero invece non si dimostra capace di tradurre le istanze dei cittadini in politiche e soluzioni solide e un know-how amministrativo indispensabile. Una terza via esiste ed è la via dell’ascolto dove le istituzioni ragionano ed elaborano proposte e la politica le trasforma in soluzioni alte. Per questo e per quanto i miei concittadini hanno a cuore, mi dichiaro disponibile a costruire un progetto aperto, oltre gli steccati ideologici insieme a chi vuole offrire un altro futuro a Latina".