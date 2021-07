La consigliera Nicoletta Zuliani lascia il Pd ed entra nel gruppo misto in Consiglio comunale

La consigliera comunale di Latina Nicoletta Zuliani lascia il Partito democratico.Ha formalizzato infatti le sue dimissioni da ogni carica nel Pd chiedendo di entrare le gruppo Misto in Consiglio. La scelta, che Zuliani definisce "sofferta", è già stata comunicata ai vertici del partito. Alla base della decisione ci sarebbe l'ipotesi di rinunciare al simbolo alla prossima competizione elettorale per il rinnovo del sindaco e dell'assise comunale a Latina.

"Non vedo più il Pd il luogo dove posso continuare a fare politica coerentemente con il mio percorso - scrive la consigliera in una lettera - La prospettiva di rinunciare al simbolo del Pd in queste prossime amministrative, la scelta di appoggiare Coletta incondizionatamente e l'elevata conflittualità interna al partito sono per me condizioni insostenibili. Rinunciare al proprio simbolo significa abdicare alla propria identità, disconoscere quanto abbiamo rappresentato e fatto in Consiglio comunale in questi 5 anni e lasciarsi annettere da una forza civica che non ha mai affrontato sul serio questioni come rifiuti, personale, cultura, marina di Latina, urbanistica e sudditanza alla segreteria generale, elementi che abbiamo sempre sollevato e che restano enormi vulnus, problemi mai presi di petto, mai oggetto di vero confronto con il Pd".

"Scelgo di restare coerente con il lavoro svolto in Consiglio - conclude - e continuerò a rappresentare il mio elettorato come consigliera fino alla fine, non più nel gruppo del Pd, ma nel Gruppo Misto. Resto sempre a disposizione tua e della nostra città, con il mio bagaglio di esperienza, di competenza maturata in questi anni e con la passione e la trasparenza di sempre".