Nuova ordinanza per l'isola pedonale: inserita la ciclabile e stalli a servizio del Comune

Ancora un'ordinanza per l'isola pedonale di Latina, in particolare per il tratto che costeggia l'intendenza di finanza e una parte di piazza del Popolo fino a via Diaz. Lo stesso che, nelle intenzioni della maggioranza, doveva essere riaperto al pubblico a partire dal 1 aprile e sul quale è stata realizzata una parte di pista ciclabile nonostante l'amministrazione abbia annunciato che nei prossimi mesi l'intero anello ciclabile del centro storico sarà cancellato. A circa un mese dalla prima ordinanza del 31 marzo scorso che aveva rimodulato l'isola pedonale, il 30 aprile l'amministrazione ne ha pubblicata un'altra, ad integrazione della precedente, firmata dalla dirigente del servizio Mobilità, Trasporti, Piste ciclabili e Marina, Daniela Prandi.

Richiamata la comunicazione con cui l'assessore alla Mobilità e Trasporti e atteso che "è in fase di ultimazione la redazione del nuovo Piano Urbano della Mobilità sostenibile e che è prossima la sua adozione da parte del competente organo comunale ed è altresì prossima la realizzazione della zona a 30 Km /ora che interesserà l’intero ambito del centro urbano"; preso atto "che a seguito dell’indirizzo ricevuto, eseguito un sopralluogo congiunto con la polizia locale e la direzione dei lavori è emersa la necessita di provvedere a una rettifica all’ordinanza dirigenziale n. 60 del 31.03.2024, la nuova ordinanza dispone dunque la realizzazione della pista ciclabile nel tratto di viabilità di Piazza del Popolo compreso tra Corso Matteotti e via Diaz, nel lato adiacente al palazzo dell'Intendenza di finanza; dispone inoltre l'istituzione di stalli di sosta in linea adiacenti alla pista ciclabile: conque stalli di sosta libera per auto regolamentati a un'ora, sei stalli di sosta libera per motocicli, uno stallo rosa riservato a donne in stato di gravidanza o genitori con bambini di età non superiore ai due anni, muniti di contrassegno rosa.

L'ordinanza prevede poi l'istituzione di stalli a spina in piazza del Popolo nel tratto compreso tra Corso Matteotti via Diaz, nel lato opposto alla pista ciclabile: sei regolamentati a un ora e tre riservati a veicoli di persone con disabilità. Ulteriori sei stalli sono riservati a mezzi comunali in piazza del Popolo, tra Corso della Repubblica e via Emanuele Filiberto, delimitati in giallo in sostituzione di quelli già esistenti di colore blu. Infine 10 stalli a spina saranno sul lato destro di via Diaz, tra Corso della Repubblica e Largo Caduti di Nassiriya: 10 stalli di sosta libera per autoveicoli regolamentati a un'ora, uno riservato alle persone con disabilità, uno al carico e scarico delle merci; sul lato sinistro di via Diaz, tra Piazza del Popolo e via Carducci: 5 stalli regolamentati a un'ora.