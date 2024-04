Acqualatina: il nuovo Consiglio di amministrazione è targato Fratelli d'Italia

E’ targato Fratelli d’Italia il nuovo Consiglio di amministrazione di Acqualatina. A conclusione dell’elezione i tre consiglieri di parte pubblica sono Giacinto Giancaspro, ex direttore delle Poste, la commercialista Cinzia Marzoli e l’avvocato amministrativista Toni De Simone.

A votare per loro sono stati i sindaci dei tre principali comini della provinci pontina cioè Latina, Aprilia e Terracina e poi Prossedi, Roccamassima, Sezze, Sermoneta, Giuliano di Roma, Roccagorga, Sperlonga, Vallecorsa, Amaseno e Villa Santo Stefano. A completare il cda, i due componenti di parte privata vale a dire Stefano Mereu e Marco Lombardi, scelti dal socio privato Italgas. Per quanto riguarda il collegio sindacale sarà formato da Alessandro Cerilli e Tiziana Nale con Annamaria Spada quale supplente. Per la prima volta in assoluto Forza Italia non esprime alcun consigliere nel Cda.

Soddisfazione viene espressa dal senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini che riferendosi alla nuova composizione dell’organismo parla di segnale di discontinuità. "I sindaci, nella loro autonomia, hanno dimostrato grande attenzione a questo appuntamento – commenta Calandrini - data la presenza di oltre il 90% dell'assemblea. In primo luogo, sono state rilevate criticità sul bilancio che incidono sui territori. Proprio alla luce di questo si è resa evidente la necessità di una governance che assicurasse un radicale cambiamento per un'azienda di così grande interesse per i cittadini. Da oggi – conclude - inauguriamo un metodo di lavoro fatto di dialogo costante, che ci auguriamo possa contraddistinguere i rapporti tra l'Azienda e l'Ato”.