Nuovo ospedale di Latina, Forte (Pd): "Qui si potrà realizzare un Policlinico universitario"

"I progetti illustrati dalla Asl di Latina per la sanità provinciale rappresentano un punto di partenza per disegnare servizi di prossimità più forti e moderni, rispondenti alle esigenze di un territorio estremamente variegato come quello pontino. Una sanità, peraltro, strategica anche per tutto il basso Lazio". Sono le parole di commento del consigliere regionale pontino del Pd Enrico Forte sui progetti di riassetto della rete ospedaliera e dei servizi sanitari illustrati oggi, 11 dicembre, dal direttore generale della Asl Giorgio Casati.

"In particolare la realizzazione del nuovo ospedale nel capoluogo - spiega ancora il consigliere regionale - è il risultato di uno sforzo congiunto tra la Regione Lazio ed il Governo. L’area destinata al nuovo presidio, come noto, è di proprietà regionale e qui, finalmente il Dea di secondo livello troverà spazi adeguati in termini tecnologici e di risorse umane. E’ proprio qui che pensiamo si possa realizzare un Policlinico Universitario che sia il tassello per un hub provinciale della salute. E’ il momento di mettere a sistema sanità, imprese, mondo accademico e anche il settore agricolo pensando ad un innovativo comparto del “Farma Food”".