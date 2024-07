Campi da tennis nel parco Falcone e Borsellino: incarico esterno per il piano

E' stato affidato l'incarico per il bando dei campi da tennis al Parco Falcone e Borsellino di Latina. Lo ha comunicato l'assessore allo Sport Andrea Chiarato nella seduta di question time, rispondendo ad una interrogazione della consigliera Daniela Fiore, facendo il punto sullo stato di avanzamento della procedura relativa all'affidamento ventennale dell'impianto sportivo all'interno del parco cittadino. Facendo seguito a una delibera del commissario straordinario del Comune, del 28 dicembre 2022, rimodulata dalla giunta del sindaco Matilde Celentano ad agosto 2023, la procedura oggetto d'interrogazione è stata avvita a gennaio 2024 con una determinazione dirigenziale e conseguente avviso pubblico per la formulazione delle manifestazioni d'interesse.



"L'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici a gennaio di quest'anno – ha spiegato l'assessore Chiarato – ha comportato un allungamento dei tempi previsti per l'affidamento della struttura sportiva. La nuova normativa ha introdotto l'utilizzo obbligatorio delle piattaforme digitali certificate e l'elaborazione di un Piano economico finanziario. Dunque, si è reso necessario un confronto con l'ufficio gare e un interpello interno al fine di verificare la disponibilità di professionalità dell'ente per la redazione del Pef. L'interpello non ha avuto un riscontro positivo, per cui si è proceduto ad affidare un incarico esterno per la redazione del Piano economico finanziario che ci sarà consegnato entro la fine di questo mese".



Chiarato ha anche comunicato che a seguito dell'avviso pubblicato a gennaio sono pervenute al Comune una decina di manifestazioni di interesse e che le novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici non cambiano i criteri già fissati dal bando. "L'aggiudicatario della procedura - ha precistato - provvederà, come stabilito dal bando, agli interventi di riqualificazione dell'impianto sportivo".