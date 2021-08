Il caso del Parco di Latina, Lbc: "Falcone e Borsellino sono un patrimonio di valori per tutti"

"Falcone e Borsellino sono nomi che appartengono a tutti, a Latina e in Italia, come simbolo dell'antimafia. Sono stati e sono un patrimonio di valori". Interviene anche il movimento Lbc sulla polemica montata intorno al parco Falcone e Borsellino, un'intitolazione voluta dall'amministrazione Coletta ma che il sottosegretario della Lega Claudio Durigon vorrebbe cancellare per tornare al vecchio nome di "Arnaldo Mussolini".

Comprensibili polemiche sono seguite alle esternazioni del sottosegretario fatte dal palco che mercoledì ha ospitato il leader della Lega Matteo Salvini a Capoportiere. E sul caso perfino Vincenzo Zaccheo ha voluto chiarire che, qualora dovesse essere rieletto sindaco, non cambierebbe mai nome al parco.

"Qualunque sia l'argomento del contendere - continua invece in una nota Lbc - questo tema non può essere polarizzato a scopi elettorali. Che è invece ciò che sta cercando di fare la Lega non considerando la storia di questo Paese, bagnata dal sangue dei suoi servitori uccisi dalla mafia. Latina ha voluto dedicare il parco centrale della città a questi due eroi e non è stato tolto alcun nome per farlo. Su Falcone e Borsellino non crediamo si possa essere divisivi, ideologici, né pensare che sia un tema di "sinistra". Sarebbe un grave errore politico pensare questo e utilizzarlo a scopi elettorali: significa non avere altri contenuti".

"La nostra città - dichiara ancora il movimento - come dimostrano i rapporti dell'antimafia, è stata per anni preda delle infiltrazioni. Con Damiano Coletta sindaco, a Latina è stata sbattuta la porta in faccia ai comitati d'affari che puntavano a mettere le mani sulla città. Sono rimasti fuori dalla cosa pubblica grazie ad una gestione attenta, trasparente, senza compromessi, ed ovviamente grazie al lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine, di quei servitori dello Stato che sono rappresentati dalle figure di Falcone e Borsellino".