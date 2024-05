Il Pd al sindaco: "Latina ha bisogno di una Giornata della Liberazione"

Il gruppo consiliare del Partito Democratico del Comune di Latina ha depositato una mozione con la quale chiede alla sindaca e al Consiglio comunale di istituire la Giornata della Liberazione del capoluogo pontino da celebrare ogni anno il 25 maggio.

“Il 25 maggio del 1944 – ricordano i consiglieri Valeria Campagna, Daniela Fiore e Leonardo Majocchi - Latina è stata liberata dall'oppressione nazifascista. Ottanta anni fa nell'allora Littoria arrivano gli Alleati e, con loro, la liberazione dalla dittatura e la democrazia. Latina non ha nulla che ricordi la Liberazione e la Resistenza - sottolineano - nemmeno una via o una targa. È importante ritrovare la memoria e coinvolgere le istituzioni scolastiche e le associazioni del territorio nella realizzazione di iniziative dedicate a questa data e a ciò che ha significato per la nostra città. La Giornata della Liberazione può essere un'occasione per promuovere la cultura della pace tra i giovani e ricordare alle generazioni presenti e future il momento in cui Littoria è diventata Latina e la comunità si è avviata a crescere ispirandosi ai valori di libertà, uguaglianza e solidarietà che sono il fondamento della nostra Costituzione”.

Con l'atto i consiglieri del Pd impegnano il primo cittadino anche a dare seguito alla proposta presentata nel 2017 dalla Casa dell'Architettura e dall'associazione Proteo Fare Sapere, in collaborazione con il centro studi Angelo Tomassini, di realizzare all'interno del Parco Falcone e Borsellino un Giardino per la Pace che ospiti un Memoriale dedicato ai costruttori e alle costruttrici di pace.

Tra le altre proposte avanzate con la mozione quella di promuovere in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le associazioni cittadine una cerimonia pubblica in occasione della Giornata della Liberazione della città di Latina e quella di favorire la realizzazione di iniziative ed eventi finalizzati alla conoscenza della storia della Liberazione evidenziando il contributo di figure come il Tenente Ubaldo Bolle, divenuto dopo la guerra avvocato e amministratore del Comune.

“Al di là della celebrazione dell'anniversario - concludono i consiglieri dem - immaginiamo un percorso in divenire in cui siano attivamente coinvolti i giovani, al fine di promuovere la loro conoscenza storica del territorio e una loro concreta partecipazione alla crescita culturale della nostra comunità”.