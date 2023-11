Via libera al Piano regionale dei porti, c'è anche Rio Martino

La Giunta regionale del Lazio su proposta dell’assessore all’Urbanistica, alle politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del mare Pasquale Ciacciarelli ha approvato la delibera per il Piano dei porti di interesse economico regionale. Con questa delibera si raggiunge un passo importante per la definitiva entrata in vigore del principale strumento per la piena valorizzazione delle coste del Lazio in chiave economica, turistica e commerciale, tenendo conto, rispetto al primo Piano che risale al 1998, della maggiore esigenza di preservare la tutela delle coste e del paesaggio.

Il nuovo Piano dei porti si concentra, in particolare, sulla portualità destinata alla nautica da diporto, prevedendo nuovi siti e approdi di dimensioni comprese tra i 300 ed i 500 posti barca, in conformità con gli aspetti ambientali e costieri delle relative aree interessate. E tra i siti individuati dallo strumento urbanistico per la realizzazione di nuove strutture figurano numerosi Comuni del litorale pontino: si tratta di Rio Martino a Latina, Terracina, Formia e Ponza oltre a Montalto di Castro, Tarquinia e Ladispoli.

“Si tratta di realtà in cui l’economia del mare, nelle sue varie filiere, svolge un ruolo importante sotto il profilo economico ed occupazionale e che, attraverso la previsione di un nuovo sviluppo infrastrutturale, avrà una definitiva affermazione” sottolinea l’assessore Pasquale Ciacciarelli.