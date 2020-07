Piano rifiuti e sito di stoccaggio, Coletta convoca il Consiglio comunale

Piano rifiuti e individuazione del sito di stoccaggio all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Latina convocato per oggi 30 luglio 2020, alle 12, in sessione straordinaria e in prima convocazione, e, all’occorrenza, in seconda convocazione per domani 31 luglio 2020, alle 10.

"Ho ritenuto opportuno, venerdì della scorsa settimana, convocare con discreto anticipo un Consiglio comunale sul tema dei rifiuti - spiega il sindaco Damiano Coletta - affinché fosse portata a conoscenza della cittadinanza, attraverso i loro rappresentanti, la questione di cui si sta già da tempo parlando in Provincia, quella cioè relativa al sito di stoccaggio che deve essere indicato alla Regione. Chiedo da tempo insieme ad altri Sindaci una cosa semplice, e immagino condivisibile: che vengano individuati dei criteri precisi perché la scelta possa essere la più oggettiva possibile. Dobbiamo poter condividere una decisione, che comprendo sia importante e necessaria, ma penso che non possiamo farlo con la sola pressione dell’urgenza e dell’immediatezza. Immagino che la comunità che rappresento non debba mai accettare una decisione predeterminata, in particolare in un caso importante come questo".

Coletta spiega inoltre di avere chiesto insieme ai Sindaci di altri Comuni all’Amministrazione provinciale di poter lavorare ad una situazione condivisa e trasparente: ovvero su un sito collocato in una zona industriale, idoneo sotto il profilo tecnico e ambientale, preferendo le aree che sono già in disponibilità pubblica. Un atto che dovrebbe essere poi deliberato dal Consiglio Provinciale, condiviso da tutti.

"Abbiamo fatto la proposta di indicare, comprendendo l’emergenza, un primo elenco di tre siti - aggiunge il primo cittadino - prima dell’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti. Quindi credo sia necessario che, oltre a parlarne in un contesto provinciale, la proposta debba essere condivisa anche nella più alta sede di discussione politica comunale, il Consiglio appunto. Un processo decisionale, per essere trasparente, deve essere pubblico. Compito primo della politica che vuole fare bene, è quello di non lasciare zone d’ombra".