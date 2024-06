L'estate a secco di piazza Edison: residenti ignorati da Comune e Acqualatina

Ancora un fine settimana senza acqua per i residenti di piazza Edison a borgo Podgora. La denuncia arriva da Lbc che sollecita l'amministrazione comunale affinché intervenga per risolvere un problema che coinvolge centinaia di residenti di quella zona e non da ieri.

“L’acqua è un bene primario per tutti i cittadini si legge in una nota - ma non per i residenti di Piazza Edison per hanno vissuto un fine settimana, l’ennesimo, senza acqua dai rubinetti. Nel quartiere questa è ormai un’emergenza igienico sanitaria, oltre che etica. Circa 300 persone, e tra queste famiglie composte anche da sei persone, sono sempre più in difficoltà. È un gravissimo il disservizio di Acqualatina che dura ormai da troppo tempo e che si aggrava nel periodo estivo sul quale l’amministrazione comunale continua ad essere sorda”.

Il comitato dei residenti ha chiesto più volte, l'ultima ad aprile, di essere ascoltato in commissione Lavori pubblici, in commissione Urbanistica e di essere ricevuto dalla sindaca e dagli assessori competenti e anche Latina Bene Comune si era interessato del caso chiedendo con urgenza, a novembre 2023, la convocazione delle commissioni per discutere possibili soluzioni. “Di risultati concreti – continua Lbc – non ce ne sono. E ieri i cittadini di piazza Edison hanno dovuto richiedere ad Acqualatina un’autobotte, che peraltro non è mai arrivata. I residenti non sono stati avvisati dell’interruzione e non hanno mai ricevuto risposta alle loro richieste. Ora torniamo a chiedere la convocazione urgente di una commissione alla presenza dei vertici di Acqualatina. E’ ora che l’amministrazione prenda in mano la situazione e informi i cittadini e le forze politiche dei passaggi che si stanno portando avanti per risolvere la situazione. Chiediamo risposte a nome di quei cittadini - conclude la nota - che non possono essere considerati e trattati come cittadini di serie B. Siamo del resto ancora in attesa di avere aggiornamenti sul Ppe di Borgo Podgora. Anche questo è di serie B?”.