Isola pedonale, dal lunedì al venerdì tornano le auto in piazza del Popolo

Conto alla rovescia per la riapertura al traffico di una parte di piazza del Popolo a Latina, quella nel tratto compreso tra corso Matteotti a via Diaz e fino all’incrocio con via Carducci. Dopo la risistemazione della segnaletica, che in realtà è andata avanti per oltre un mese con numerose modifiche “in corso d’opera” a partire da domani, lunedì 13 maggio, quella parte della piazza tornerà ad essere accessibile alle auto. Il Comune ha reso noto che nelle prime ore della mattinata saranno presenti anche alcuni agenti della polizia municipale per segnalare agli automobilisti i cambiamenti ed accertarsi della corretta viabilità.



Gli agenti della polizia locale nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo per verificare la corrispondenza di quanto disposto dall’ordinanza dirigenziale, accertando la corretta applicazione di quanto prescritto sia riguardo alla pista ciclabile, che alla segnaletica e ai posti auto per motocicli, veicoli e donne in stato di gravidanza o genitori con bambini di età non superiore ai due anni. L’apertura al traffico sarà operativa dal lunedì al venerdì mentre a partire dalle 17.30 e il sabato e la domenica quella parte della piazza tornerà ad essere area pedonale quindi con divieto di transito ai mezzi.



La nuova disciplina dell’isola pedonale in centro era stata definita con una prima ordinanza del Comune del 31 marzo scorso integrata poi con quella del 30 aprile che conteneva l’inserimento della pista ciclabile, realizzata in un secondo momento in piazza del Popolo, e la definizione degli stalli liberi con disco orario nel cuore della città.