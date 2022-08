Finanziati dal Pnrr i progetti sociali del Comune: nuovo centro servizi e appartamenti in housing first

Le risorse del Pnrr finanzieranno tutti i progetti presentati dal Comune di Latina in ambito sociale. Ad annunciarlo è l'ex assessora Francesca Pierleoni, ora decaduta per effetto delle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato che hanno stabilito il ritorno alle urne in 22 sezioni. Fra gli interventi più significativi finanziati, per i quali l'assessorato ha lavorato nei mesi passati, c'è il progetto "Linea 3" che punta al potenziamento della rete dei servizi di emergenza e pronto intervento a sostegno delle persone in stato di povertà estrema ed emarginazione.

Grazie alle risorse sarà possibile realizzare un nuovo centro servizi per il contrasto alla povertà con una centrale operativa per le segnalazioni e una prima risposta ai bisogni primari, unità di strada e anche servizi di mediazione culturale e assistenza legale. Nell'ambito dello stesso progetto saranno inoltre realizzati appartamenti in "Housing First", che saranno destinati ad accogliere persone e nuclei familiari provenienti dalla strada o in condizioni abitative inadeguate. "Un progetto sperimentale - ha spiegato l'ex assessora - che consentirà di ampliare l'offerta garantita dal dormitorio invernale e che ha alla base l'idea di fornire un alloggio a persone senza fissa dimora è il punto di partenza, non quello finale, per l'attivazione di un percorso di inclusione sociale"