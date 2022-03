Porto canale di Rio Martino ancora insabbiato, il centrodestra: "Serve intervento strutturale"

I consiglieri del centrodestra del Comune di Latina intervengono sul caso del porto canale di Rio Martino che tornano a denunciare la situazione di stallo e gli insabbiamenti che di nuovo hanno impedito ai pescatori di lavorare. "A distanza di quasi 30 giorni dal nostro ultimo intervento in relazione all’insabbiamento di Rio Martino - spiegano in una nota i consiglieri della Lega, di FdI e Latina nel cuore - registriamo oggi la medesima situazione. Nel corso delle ultime ore infatti i pescatori sono stati nuovamente impossibilitati a svolgere il proprio lavoro dato che l’imboccatura del canale è rimasta completamente ostruita dalla sabbia, bloccando a riva le imbarcazioni. Il disagio vissuto da tutti gli operatori del settore, costretti a recarsi a Foce Verde per poter svolgere il proprio mestiere, certifica ancora una volta la miopia di un’amministrazione la quale in questi anni non solo non ha saputo valorizzare il territorio non riuscendo ad attrarre il turismo legato anche al diporto nautico, ma che ha creato una situazione drammatica legata ai pescatori e alle loro famiglie, impossibilitati a lavorare con l’indotto del turismo nautico e balneare".

"Il tempo scorre - si legge ancora nella nota dei consiglieri - la bella stagione si avvicina ma, a distanza di un mese dal nostro intervento, nonostante gli interessamenti dell’assessore è ancora tutto in fase di stallo. A questo punto il solo dragaggio non è più sufficiente; invece di utilizzare la problematica di Rio Martino per fare mera propaganda politica, in Comune si lavori al fine di realizzare un intervento strutturale che consenta l’uscita delle imbarcazioni, permettendo ai pescatori di svolgere il proprio lavoro senza imbattersi in disagi o impedimenti di alcun tipo".