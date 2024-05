Latina premiata per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio

Ha fatto tappa anche a Latina il viaggio lungo la Penisola di Capitan Acciaio, il supereroe la cui missione è quella di informare i cittadini sul valore e la sostenibilità degli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure.

Il tour promosso da Ricrea, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del Sistema Conai, ha coinvolto adulti e bambini in piazza del Popolo con attività, laboratori e divertenti quiz. Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e i risultati raggiunti nei giorni scorsi il Consorzio Ricrea ha conferito alla città di Latina uno speciale riconoscimento: quest’anno infatti si stima che in città verranno raccolte 271 tonnellate di imballaggi in acciaio, con una crescita del +6,7% rispetto al 2023.

“Il nostro obiettivo è quello di migliorare costantemente i risultati raggiunti nella raccolta e nel riciclo degli imballaggi in acciaio sia a livello nazionale che a livello territoriale: per farlo siamo convinti che sia essenziale continuare a insegnare l’importanza e il valore del riciclo di questo materiale permanente che si ricicla al 100% e all’infinito - evidenzia Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione del Consorzio RICREA -. Questo premio rappresenta un riconoscimento per l’importante lavoro sinergico che ha visto come protagonisti istituzioni, operatori e cittadini, oltre che un incentivo a far sempre meglio e ad impegnarsi sempre di più in questo processo virtuoso”. “L’aumento degli imballaggi in acciaio raccolti a Latina – ha afferma la sindaca di Latina Matilde Celentano - è un buon risultato e il riconoscimento di Ricrea è motivo di orgoglio. Consideriamo l’incremento raggiunto, pari al 6,7%, l’inizio di un percorso virtuoso con obiettivi ancora più ambiziosi per il prossimo futuro. La ‘visita’ di Capitan Acciaio nella nostra città è occasione per un approccio più consapevole al riciclo e al recupero degli imballaggi, nonché ai valori della sostenibilità. La collaborazione tra istituzioni, operatori del settore e i cittadini è alla base di un processo di crescita e sviluppo nell’ottica del rifiuto-risorsa”.

Oltre al Comune, è stata premiata anche Azienda Beni Comuni di Latina che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti su tutto il territorio del Comune. "Ringraziamo il Consorzio v per il riconoscimento conferito alla città di Latina. - dichiara il presidente Abc Lorenzo Palmerini - Continueremo a lavorare per promuovere l'importanza del riciclo e per contribuire a un futuro più sostenibile per il territorio e per la comunità di Latina. Siamo felici di supportare il tour di Capitan Acciaio promosso da Ricrea, che diffonde lungo tutta la penisola il valore e la sostenibilità degli imballaggi in acciaio. La partecipazione a questo evento riflette il nostro impegno costante per la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e per la promozione di pratiche sostenibili”.

Durante l’evento Ricrea ha anche premiato la piattaforma di selezione Sabellico Srl dove vengono lavorati gli imballaggi in acciaio raccolti in città.