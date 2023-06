La sindaca Matilde Celentano ha presentato la sua squadra di governo

"Da oggi è l'anno zero: non ci saranno più buoni e cattivi né quelli di ieri e quelli di domani, ma persone pronte a lavorare a testa bassa per rispondere alle esigenze della città e a dare una nuova identità a Latina. Ecco la mia giunta, un mix di esperienze e giovani menti. Ora tutti al lavoro". Così la nuova sindaca di Latina Matilde Celentano ha presentato ufficialmente ieri, sabato 3 giugno, i nuovi assessori che compongono l'esecutivo, annunciando poi la prima riunione di giunta lunedì e il primo consiglio comunale il 14 giugno.

Il primo punto da discutere, come ha annunciato, sarà il piano assunzionale dell'ente. Poi Celentano ha voluto sottolineare la celerità delle nomine, arrivate di fatto a una settimana dalla proclamazione dei nuovi consiglieri. Nel corso della presentazione sono stati sottolineati alcuni elementi di novità, tra cui spicca il nome di Antonio Cosentino, appena 21enne, eletto in Forza Italia, al quale è stata assegnata la delega alle Attività produttive, Suap, Rapporti con l’Università, Appalti e contratti e che sarà uno dei più giovani assessori d'Italia. Giovani sono anche Andrea Chiarato, 35 anni, assessore alla Promozione sportiva, Rapporti con l’associazionismo sportivo e giovanile, Impianti sportivi e relativa gestione, Politiche giovanili, Programmazione e gestione eventi e manifestazioni, Politiche del personale e sicurezza sui luoghi di lavoro, e Francesca Tesone, che ha invece le deleghe alle Reti informatiche e innovazioni digitali, Affari generali, Servizi elettorali, demografici e statistici, Istruzione e politiche educative, Servizi per l’infanzia, Asili nido e scuole materne, Mense scolastiche, Formazione. Due donne inoltre in assessorati chiave: una "tecnica" e dunque esterna alla politica, Ada Nasti, scelta per il Bilancio, e poi Annalisa Muzio di Fare Latina all'Urbanistica.