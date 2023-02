Primarie del Pd: buona affluenza e lunghe code nel seggio di Latina

Seggi aperti dalle 8 di questa mattina, domenica 26 febbraio, fino alle 20, anche in provincia di Latina, per decidere chi tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini guiderà il Partito democratico nei prossimi anni. Sono 33 i seggi allestiti su tutto il territorio (clicca qui per conoscere tutti i seggi in provincia di Latina) e per votare non occorre essere iscritti al partito. Sono ammesse infatti a votare, secondo il regolamento, tutte le persone “con cittadinanza italiana, i cittadini e le cittadine Ue residenti in Italia e i cittadini e le cittadine extra-Ue con regolare permesso di soggiorno”. Non serve dunque la tessera di partito ma è sufficiente essere iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza, presentare il documento di identità e versare una simbolica sottoscrizione di 2 euro. Possono votare tutti i cittadini italiani maggiorenni ma anche gli studenti e lavoratori fuori sede, i minorenni (dai 16 anni in su) e i cittadini stranieri residenti.

Nel seggio del capoluogo, allestito al Circolo cittadino in Piazza del Popolo, l'afflienza è stata forse al di sopra delle aspettative. Gli elettori non si sono lasciati scoraggiare dalla giornata di pioggia e neanche dalla lunghissima fila, che nelle ore centrali della mattinata, iniziava dal bar del Circolo cittadino fino alla sala del voto. Molti anche i giovani che hanno deciso di partecipare a questa competizione.

Il voto già espresso dai circoli provinciali del Pd sulle quattro candidature (Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Paola De Micheli ed Elly Schlein), nel primo round del congresso ha consegnato la vittoria a Stefano Bonaccini, la cui mozione ha ottenuto il 55% dei voti, seguita da quella della candidata Schlein. Ora dunque la sfida è a due e i risultati arriverranno probabilmente solo a tarda sera con la conta dei voti alla chiusura dei seggi dopo le 20.