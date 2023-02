Primarie Pd, il segretario Sarubbo: "Ora vinciamo la sfida dell'unità interna"

Il Partito Democratico ha ora una nuova segretaria, Elly Schlein, la prima donna a guidare un partito di centrosinistra, simbolo del cambiamento e del rinnovamento profondo. Termina così dunque il congresso, con la vittoria di Schlein decretata anche nella provincia di Latina nonostante il voto precedente espresso dai circoli avesse indicato come vincitore lo sfidante Bonaccini..

Il primo commento a caldo lo ha pubblicato questa mattina, sul suo profilo Facebook, il segretario provinciale del Pd Omar Sarubbo, senza nascondere le sfide difficili che ora attendono il partito soprattutto per trovare l'unità: "Il popolo delle primarie si è espresso. La maggioranza ha scelto Elly Schlein per guidare il cambiamento necessario al Pd. Inizia un nuovo viaggio per tornare ad essere competitivi nella sfida con le destre corporative e conservatrici - ha dichiarato Sarubbo - Ci attendono l'opposizione al governo e le battaglie per i diritti, lavoro, ambiente, giustizia sociale. Congratulazioni alla nuova segretaria e grazie a Stefano Bonaccini per il grande impegno profuso. Lo stimo molto e l'ho sostenuto convintamente".

"Ora - aggiunge il segretario - vinciamo insieme la sfida dell'unità interna su cui, storicamente, siamo un bel po' deficitari".