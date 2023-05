In Comune la proclamazione dei consiglieri eletti. Entro 10 giorni la convocazione della prima assise

Si è svolta questa mattina, nella sala De Pasquale del Comune di Latina, la cerimonia di proclamazione ufficiale dei consiglieri eletti nelle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Terminato il lavoro di riconteggio delle schede da parte della commissione elettorale c'è dunque ora l'ufficialità del nuovo consiglio comunale. I componenti sono arrivati in Comune alle 11,30 e dopo le comunicazioni della segretaria comunale, alla presenza della sindaca Matilde Celentano, hanno apposto le firme per la proclamazione.

Da questo momento iniziano inoltre a decorrere i termini per il primo consiglio comunale. La convocazione dovrà arrivare entro 10 dalla data della proclamazione e la prima seduta della nuova assise dovrà tenersi entro altri 10 giorni dalla convocazione. Conti alla mano, il consiglio comunale dunque dovrà riunirsi non più tardi del 15 giugno.

Intanto però sul fronte della maggioranza non è ancora pronta la giunta e in questi giorni continuano le trattative da parte delle forze politiche che compongono la coalizione della sindaca Celentano. Un'operazione a quanto pare ancora tutta in salita anche per quello che riguarda la nomina del presidente del consiglio su cui non sembra ancora arrivato un accordo tra i partiti.