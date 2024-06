Pianificazione del centro storico: il Comune affida l'incarico a Romagnoli, Femia e Ranieri

Saranno gli architetti Francesco Romagnoli e Alfonso Femia e l’ingegnere Emilio Ranieri i professionisti incaricati dal Comune, per pianificare il nucleo storico della città di Latina. I tre professionisti sono stati selezionati dal settore Urbanistica a seguito di una manifestazione di interesse. Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale.

“La determinazione firmata dal dirigente del servizio, l’architetto Paolo Cestra, rappresenta – ha dichiarato la sindaca Matilde Celentano - un punto di svolta per ripensare al centro storico nel suo complesso, seguendo gli obiettivi che ci siamo dati per fare di Latina una città capace di aprirsi al futuro, privilegiando fortemente le sue radici e la sua identità”. “Per la prima volta – ha aggiunto l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio – un’amministrazione comunale si è assunta la responsabilità di decidere sulla pianificazione del nucleo di fondazione finora studiata e mai concretizzata. Con la manifestazione d’interesse, si è provveduto a dare un incarico della redazione di una proposta progettuale generale del centro storico, ivi incluso tutto ciò che insiste all’interno della cosiddetta zona rossa e che fino ad oggi non ha mai avuto una progettazione complessiva, organica e integrata”.

“L’intervento generale sul centro storico – ha precisato l’assessore Muzio - viaggia di pari passo all’imminente restyling dell’attuale zona pedonale. Attraverso l’operato di questo gruppo di professionisti possiamo finalmente rivitalizzare tutta l’area, mettere a sistema la viabilità, promuovere l’utilizzo degli spazi pubblici, favorire la riqualificazione degli immobili esistenti, esaltare la qualità architettonica ed artistica della nostra città, che come amo dire sempre rappresenta un unicum tra le città del Novecento”. “Mi piace sottolineare – ha concluso Celentano – che la scelta sia ricaduta su validi professionisti, evidenziandone la trasversalità e quindi superando gli steccati ideologici. Si tratta di professionisti della nostra città, Ranieri e Romagnoli, che conoscono benissimo la macchina amministrativa avendo avuto esperienza all’interno della pubblica amministrazione. Nella terna dei professionisti abbiamo un architetto di fama internazionale Alfonso Femia che conferirà un respiro europeo al progetto per il centro storico. Nella massima operatività che ci contraddistingue, i professionisti incaricati sono stati già convocati dall’assessore Muzio, presso l’assessorato all’Urbanistica, per lunedì mattina”.