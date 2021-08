Porto di Foceverde, appello di Federlazio per la realizzazione del progetto

Che fine è destinato a fare il progetto per la realizzazione del porto di Foceverde? Se lo chiede la Federlazio di Latina alla luce del recepimento da parte della Regione Lazio, su istanza del Comune di Sabaudia e del Parco del Circeo, delle contestazioni relative ad una possibile erosione della costa che la realizzazione dell’opera potrebbe determinare.

L’associazione che riunisce le piccole e medie imprese prende spunto dal progetto elaborato dal appall’interno del quale era contenuto anche uno studio delle maree e dell’impatto sulle coste vicine, studio che aveva escluso l’ipotesi dell’erosione, per ribadire di essere stata fin dall’inizio a favore dell’opera portuale “sostenendola e mettendosi a disposizione per qualunque tipo di supporto e a tal proposito costituì un’associazione di imprese, poi sciolta, specificatamente per vedere l’opera realizzata quanto prima”.

Federlazio ha difeso quel progetto anche nei due incontri avuti con il sindaco Damiano Coletta e l’assessore Emilio Ranieri per cercare di rilanciare il progetto di Noli e portarlo a definizione. “Nulla è accaduto o perlomeno nulla abbiamo più saputo – sottolinea Federlazio – e così ci chiediamo se il Comune di Latina ha intenzione di produrre proprie osservazioni circa la decisione della Regione e le istanze del Comune di Sabaudia e del Parco del Circeo contro la realizzazione dell’opera e se il progetto del porto di Foce Verde per questa amministrazione è ancora interessante oppure possiamo tranquillamente archiviarlo e non parlarne più. Se il porto non è considerato un’opera fondamentale – conclude la nota - si smetta pure di parlare di riqualificazione della marina”.