Rete di imprese: il Comune pubblica l'avviso per le attività economiche e commerciali

Con una determina del 6 maggio 2022 pubblicata ieri sull’Albo Pretorio insieme all’Avviso pubblico e al modello di domanda, il Comune di Latina si fa promotore della realizzazione di un Programma di rete, attraverso la pubblicazione di un avviso per una manifestazione di interesse rivolto alle attività economiche e commerciali.

La Rete di imprese è un’aggregazione di attività economiche su strada composte in particolare da imprese, attività iscritte al registro delle imprese, di commercio al dettaglio, di somministrazione, artigianali, turistiche, dell’intrattenimento, culturali, di servizi compresi i mercati, esclusivamente se considerati nella loro unitarietà, ad esclusione dei centri commerciali, eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da prevalenza, su vie o piazze urbane e che si costituiscono con contratto di rete oppure in forma associata o societaria per la gestione di servizi e azioni di promozione e marketing e di qualificazione e tutela di contesti urbani. Viene proposta da un promotore che individua i possibili partecipanti, almeno 20, ed elabora un progetto di sviluppo.

Il contributo previsto arriva fino a 100mila euro per ogni Programma di rete approvato dalla Regione Lazio e che abbia l’obiettivo di incrementare la produttività delle piccole e medie imprese del Comune di Latina.

"Vogliamo ridare vita e riqualificare ambiti territoriali - spiega l'assessora alle Attività produttive Simona Lepori - attraverso la creazione di network, l’obiettivo è migliorare lo sviluppo e la competitività delle imprese locali attraverso il miglioramento del benessere della collettività, creando nuovi luoghi di aggregazione, spazi innovativi, eventi, fiere, mercati, attività sportive e culturali che diano nuova linfa a territori delimitati o a reti di filiera".