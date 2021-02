Il caso delle lavoratrici del Park Hotel: manifestazione in piazza durante il Consiglio comunale

Scoppia il caso delle lavoratrici del Park Hotel di Latina, sollevato dal sindaco Uiltucs che ha organizzato per domani, 3 febbraio, una manifestazione di protesta a partire dalle 9 in Piazza del Popolo. La protesta è stata organizzata in concomitanza con il Consiglio comunale in cui è prevista anche la discussione sulla vicenda. A sostegno delle operatrici della struttura ricettiva ci saranno anche altri lavoratori che affrontano ogni giorno problemi di precariato o licenziamenti.

Il 27 gennaio la Uiltucs aveva incontrato i vertici dell'Ispettorato del lavoro, ma il colloquio non ha fornito le risposte attese. Un mese fa la Uiltucs aveva infatti denunciato la situazione di sfruttamento e di lavoro irregolare vissuta da alcune cameriere dell'albergo di Latina, che ha come amministratore unico della società Simona Lepori, attuale assessore alle Attività produttive (in foto).