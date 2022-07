La Provincia pubblica il bando per la concessione delle palestre degli istituti scolastici

E’ stato pubblicato sul sito web della Provincia, nella sezione Albo Pretorio, Avvisi e bandi, l'avviso pubblico per la concessione in uso delle palestre che si trovano all'interno degli istituti scolastici provinciali relativa all’anno scolastico 2022-2023.

Accedendo alla pagina del sito è possibile scaricare l’avviso pubblico per intero e il modello per la presentazione delle istanze. Il bando scade il prossimo 31 agosto 2022 alle 12. Con questo avviso la Provincia, come già annunciato, intende favorire l’utilizzo delle strutture sportive degli edifici scolastici di sua competenza facendone beneficiare le decine di associazioni sportive che sono presenti sul territorio e che in molti casi incontrano difficoltà nel reperire locali dove potersi allenare e svolgere le proprie attività.