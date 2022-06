Consiglio provinciale e Commissioni consiliari, le sedute in diretta streaming e videoconferenza

La commissione consiliare Programmazione, Statuto e Regolamenti all’unanimità ha dato il via libera alla modifica del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale istituendo l’opportunità di riunire il Consiglio Provinciale e le Commissioni Consiliari anche in videoconferenza, ma la vera novità è la diretta Streaming delle sedute di Consiglio Provinciale.

"Fin dall’insediamento di questa consiliatura – dichiara il Presidente della Commissione e capogruppo di Forza Italia Vincenzo Mattei – abbiamo immaginato con il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli di porre in essere tutte le azioni possibili per informare i cittadini e le nostre comunità, delle attività e scelte politiche e amministrative programmate e poste in essere. Una Provincia che in pochi mesi ha approvato il Bilancio, stabiliti Peg ed obiettivi per dirigenti ed uffici e tutta la macchina amministrativa, messo mani a nuove regolamentazioni, all’aggiornamento normativo delle attuali, e che sta iniziando a dare vita ad un nuovo percorso politico amministrativo. Immaginiamo una Provincia diversa, aperta al dialogo, confronto e che non ha paura di rendicontare e trasmettere all’esterno la giusta conoscenza dell’operato - conclude Mattei - e la possibilità della diretta Streaming delle sedute di consiglio va proprio in questa direzione. Un lavoro di squadra e di condivisione di questa modifica proposta e approvata all’unanimità dalla Commissione, è motivo di grande soddisfazione, adesso la parola al Consiglio Provinciale per la definitiva approvazione”.