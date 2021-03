La Provincia di Latina lancia un’indagine di Customer satisfaction per gli utenti

Su iniziativa del settore Risorse umane della Provincia di Latina partirà un’indagine di Customer satisfaction con l'obiettivo è quello di sondare il gradimento degli utenti sulla qualità dei servizi offerti dall’ente, per conoscerne aspettative e bisogni e raccogliere idee e suggerimenti per migliorare le prestazioni.

La rilevazione rivolta all’utente esterno verrà svolta attraverso la diffusione di questionario sia via web che in forma cartacea. Nel primo caso sarà installato sul sito istituzionale dell’Ente, mentre nel secondo potrà essere compilato e consegnato direttamente presso il locale del front-office dell’Urp in via Costa. All’iniziativa sarà data visibilità anche sugli altri canali istituzionali di comunicazione della Provincia, tra cui la pagina Facebook. Il lavoro di raccolta dei dati durerà due mesi a conclusione dei quali le informazioni raccolte, una volta elaborate, saranno pubblicate sul sito. I questionari saranno anonimi e i dati raccolti verranno trattati esclusivamente in forma aggregata.

“Come ente erogatore di servizi – sottolinea il presidente della Provincia Carlo Medici – dobbiamo creare un rapporto con gli utenti e questo può accadere anche attraverso un sondaggio sulla customersatisfaction che rappresenta uno degli strumenti a nostra disposizione nell’ambito delle politiche di ascolto e partecipazione dei cittadini alla realizzazione delle politiche pubbliche. L’iniziativa che sta per partire, con la quale questo ente si mette in gioco, si inserisce in un percorso più ampio di miglioramento dei servizi resi. Conoscere le aspettative e i bisogni del cittadino-utente è una condizione indispensabile per costruire indicatori di misurazione della qualità del rapporto tra prestazioni erogate e bisogni soddisfatti – conclude Medici - e noi vogliamo davvero sapere come siamo percepiti dagli utenti”.