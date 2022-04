Regione, il presidente Zingaretti e il vice Leodori illustrano la programmazione dei fondi europei per Latina

Lunedì 4 aprile, alle 15, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il vicepresidente Daniele Leodori parteciperanno alla presentazione di ?Per far bene, per tutti?, un'iniziativa promossa per illustrare la programmazione dei fondi europei della Regione Lazio per la città di Latina e la sua provincia.

L?appuntamento è l?occasione per spiegare gli obiettivi della programmazione europea 2021-2027, Sostenibilità, innovazione, inclusione. Nuove opportunità di investimento di importanza strategica per tutto il territorio che saranno realizzate con i fondi della programmazione europea e nazionale integrati con quelli del Pnrr, destinati a tutto il Lazio. Interverranno all'evento Giuseppe Bonifazi, prorettore alle sedi decentrate della Sapienza Università di Roma, l'assessore regionale allo Sviluppo economico Paolo Orneli, l'assessora all'Agricoltura della Regione Lazio Enrica Onorati e Wanda D?Ercole, Direttrice generale della Regione Lazio.

L?evento si svolge presso La Sapienza Università di Roma, Sede di Latina, facoltà di Economia aula conferenze, in viale XXIV maggio a Latina.