Rifiuti e impianto di stoccaggio a Latina: "Niente populismi ma senso di responsabilità"

"Le strumentalizzazioni le lascio ai populisti. A me interessa amministrare con senso di responsabilità e sulla questione dei rifiuti e degli impianti di stoccaggio sono stato chiarissimo. E' troppo comodo dire: 'ci penserà qualcun altro'. Il problema va affrontato e dobbiamo farlo con dati tecnici alla mano". E' la puntualizzazione del sindaco Damiano Coletta dopo la Conferenza dei sindaci dei giorni scorsi che ha individuato Latina e Fondi come comuni idonei in cui collocare i nuovi siti di stoccaggio. Per il capoluogo la zona ritenuta idonea è un'area sulla Migliara 45, a ridosso dello stabilimento Plasmon.

Su questo punto il primo cittadino ha spiegato con chiarezza che non si è tirato indietro ma ha ribadito di aver posto delle precise condizioni. La prima riguarda la chiusura tombale della discarica di Borgo Montello, le altre riguardano invece il risarcimento per i residenti di via Monfalcone, l'individuazione di un secondo sito nel sud pontino e infine, non ultimo, l'accertamento dell'idoneità tecnica del sito. Ha quindi annunciato di aver dato mandato a dei consulenti dell'amministrazione di svolgere un attento ed accurato esame della zona che dovrà eventualmente dare come risultato un "impatto zero".

Dopo la Conferenza dei sindaci dei giorni scorsi le polemiche politiche non sono mancate e proprio per questo Coletta ha voluto ribadire la posizione del Comune, che è di protezione della città ma anche di responsabilità. "Il ciclo dei rifiuti va chiuso - ha dichiarato nell'occasione della presentazione del servizio di raccolta rifiuti porta a porta di Abc - Non possiamo rischiare di essere l'unica provincia del Lazio non autonoma nella gestione dei rifiuti. E' un problema di tutti e va affrontato con senso di responsabilità".