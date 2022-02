Abc, via libera ai progetti per impianto di selezione imballaggi e stazione di trasferenza

La Giunta comunale di Latina ha approvato i progetti che il Comune ha delegato ad ABC – Azienda per i Beni Comuni - per accedere ai fondi del Pnrr e migliorare la gestione dei rifiuti non solo nel capoluogo pontino ma anche in ambito provinciale.

I progetti consentiranno la realizzazione di una stazione di trasferenza delle frazioni dei rifiuti urbani della raccolta differenziata per ridurre le distanze di trasporto dei rifiuti e le relative emissioni, migliorando la logistica della movimentazione e contenendo le spese di trasporto. Sarà inoltre realizzato un impianto di selezione e valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, comprensivi delle frazioni similari. Tra le novità previste, poi, c’è anche un centro di scambio e riuso nella sede ABC di Via Monti Lepini dove i cittadini potranno ridare vita e utilizzo a suppellettili di ogni genere.

Gli impianti potranno essere utilizzati dai Comuni della Provincia che stipuleranno una convenzione con ABC per i conferimenti presso la stazione di trasferenza e per i conferimenti delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata all’impianto per la selezione e valorizzazione degli imballaggi.

Ad oggi sono 13 i Comuni che hanno risposto positivamente alla lettera di intenti inviata loro nei giorni scorsi: Bassiano, Cisterna, Cori, Maenza, Minturno, Pontinia, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Spigno Saturnia. Colgo l’occasione per ringraziare i rispettivi Sindaci e il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, il quale ha subito condiviso l’importanza di questi progetti. L’adesione di tanti primi cittadini e dell’Ente Provincia a questa importante iniziativa è segno evidente della necessità che abbiamo come territorio di giocare in squadra per riuscire a rendere più efficiente la gestione di questo importante servizio.

“Un’altra importante dimostrazione di efficienza – commenta l’assessore al servizio di igiene urbana Dario Bellini - da parte dell’Amministrazione e dell’azienda speciale che al momento giusto hanno saputo farsi trovare pronte sulle scadenze dei bandi del Pnrr”.