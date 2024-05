Ristoro nucleare: "Il fuoco amico del centrodestra"

Mentre l’amministrazione comunale sta osservando il più rigoroso silenzio sul ricorso presentato da Consiglio dei ministri, Dicastero dell’economia e Cipees contro la sentenza che riconosce al Comune capoluogo un ristoro di 27 milioni di euro per la ultradecennale servitù della centrale nucleare l’opposizione attacca il “governo amico di centrodestra”. E chiede quali passi intende muovere l’amministrazione stessa a tutela degli interessi della città.

“La sentenza, arrivata lo scorso dicembre – commentano Latina Bene Comune, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Per Latina 2032 - chiudeva un iter processuale complesso avviato dalla precedente amministrazione Coletta, ma il silenzio della sindaca Celentano di fronte a questo successo era apparso sospetto e lasciava in effetti presagire altro. Così è stato. La 'filiera' di ha dato un altro schiaffo alla città e il governo ha impugnato la sentenza dei ristori chiedendo la revisione del giudizio e la sospensione della sua esecuzione per scongiurare il pagamento di una somma così ingente”.

I consiglieri comunali di opposizione sottolineano che nessuno si attendeva un pagamento “cash” di quei 27 milioni e aggiungono che quel risarcimento dovuto alla popolazione di Latina poteva diventare una garanzia per avviare opere sul territorio. Invece, a un anno dall’insediamento della nuova maggioranza e della sindaca – continuano - prendiamo atto che la tanta sbandierata filiera di governo fa acqua da tutte le parti. Latina continua a rimanere tagliata fuori da finanziamenti e opere. E sul presupposto del ‘danno alla collettività’ si nega un risarcimento che avrebbe potuto rendere realizzabili opere di bonifica e rigenerazione che la città attende. Come se la salute dei cittadini di Latina, i loro beni, i terreni, non avessero alcun valore”.