Fratelli d'Italia fa il punto sui risultati elettorali con un occhio ai prossimi appuntamenti

Si è parlato dell’esito delle elezioni amministrative e del percorso da intraprendere nei prossimi mesi nella riunione del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia tenutasi in video conferenza su iniziativa del senatore Nicola Calandrini. All’incontro hanno partecipato per la prima volta nuovi membri: Michele Nasso, Luigi Vocella e Vincenzo Fedele.

“Fratelli d’Italia è il primo partito della provincia, abbiamo eletto 20 consiglieri comunali a cui si aggiunge il vicesindaco di Formia, triplicando il numero degli eletti rispetto alla precedente tornata elettorale nei comuni coinvolti – ha sottolineato Calandrini - a Latina siamo orgogliosi di aver ottenuto il 15% dei consensi che dimostra il forte consenso del partito di Giorgia Meloni in questo territorio. Abbiamo ottenuto un risultato lusinghiero che pone le basi per un'ulteriore crescita e siamo già al lavoro per i prossimi appuntamenti, che saranno le elezioni provinciali e successivamente le elezioni amministrative del 2022, in cui bisognerà fare gioco di squadra”.

“Il risultato delle elezioni amministrative - ha aggiunto l’eurodeputato Nicola Procaccini - sarà una lezione per il futuro, abbiamo pagato il fatto di aver scelto alcuni candidati all’ultimo minuto e questo non dovrà più ripetersi. Su ogni territorio dobbiamo lavorare con la classe dirigente per arrivare pronti all’appuntamento”.

“I risultati ottenuti indicano che la classe dirigente di Fratelli d’Italia ci ha messo del suo, ha dimostrato che sa stare tra la gente e per la gente – ha sottolineato il viceportavoce regionale Enrico Tiero - abbiamo ribaltato il quadro della forza del centrodestra sul territorio e ci siamo affermati in contesti dove fino a poco tempo fa non esistevamo. In molti comuni, a Latina, Formia, Cisterna e Itri abbiamo nel nostro partito i consiglieri comunali più votati”.