Sabbia nel canale: alla foce di Rio Martino compare "un'isola"

Basta una perturbazione e il mare mosso per evidenziare la condizione della foce di Rio Martino, che non consente l’accesso al mare dei natanti a causa della sabbia. "Un'isola" è infatti spuntata in prossimità della foce dopo il maltempo degli ultimi giorni, immortalata da una fotografia del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Andrea Chiarato.

"Le immagini parlano da sé - commenta l'esponente del partito in Consiglio comunale - sarebbe tema di comicità se non fosse un dramma che l’ amministrazione comunale guidata dal sindaco Coletta non sa risolvere e che si trascina da anni. L’apporto delle nuove forze politiche in consiglio e in giunta hanno prodotto una mozione che vuole canalizzare Rio Martino come porto per le isole pontine, il che è una provocazione intollerabile per chi questa foce la usa e vorrebbe usarla in modo efficiente e sicuro. Ma forse la mozione di Forza Italia - aggiunge ironicamente Chiarato - è rivolta a raggiungere l’ isola di sabbia che troneggia nell’alveo della foce del canale . Il distacco di questa maggioranza dalle esigenze del popolo e dei cittadini di Latina è siderale e non è colmabile da alcuna mediazione possibile. Purtroppo se non si interviene in tempi rapidissimi non sarà possibile neanche l’uso diportistico del canale nella stagione estiva,che è praticamente iniziata e la cosa continua ad avere ricadute molto negative per il comparto".