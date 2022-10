Inaugurato il centro polivalente, Campagna: "Regaliamo ai ragazzi nuovi spazi di aggregazione"

“Completiamo un percorso importante che ci regala un doppio risultato: quello di sostenere una giovane realtà imprenditoriale e quella di regalare ai ragazzi e alle ragazze della città nuovi spazi di aggregazione”. Sono le parole dell'ex consigliera e capogruppo di Lbc Valeria Campagna, in merito all’inaugurazione della nuova sala polifunzionale sita in viale XVIII dicembre, affidata alla Seaside Music Young. Si tratta di un risultato reso possibile grazie al progetto con cui il Comune di Latina ha vinto il bando regionale Itinerario Giovani. Il Comune infatti ha potuto dare in gestione alcuni spazi comunali a un’impresa sociale composta da giovani under 35.

“Dopo il primo chiosco al mare e la sala prove di borgo Sabotino - aggiunge Valeria Campagna - siamo felici di inaugurare anche la sala polifunzionale. Un’apertura che risponde ad un’esigenza molto sentita in città: quella degli spazi. L’aula sarà fruibile già da lunedì prossimo. Ragazzi e ragazze potranno accedervi, gratuitamente e senza prenotazione, per studiare o lavorare. È stato allestito anche un piccolo bar, per momenti di relax e socialità”.

“Parliamo di un grande risultato frutto del lavoro dell’amministrazione Coletta - spiega ancora Campagna - In questo senso mi preme ringraziare gli uffici Decoro e Manutenzioni e quello Politiche Giovanili. Così come gli assessori che hanno lavorato al progetto: Cristina Leggio ed Emilio Ranieri in primis. Un ringraziamento sentito anche a Lorenzo Sciarretta, delegato alle Politiche Giovanili della Regione Lazio, per la presenza costante avuta in questi anni ed al Subcomissario Maurizio Alicandro. La sua presenza testimonia sensibilità circa i temi legati alle nuove generazioni. Auguro buon lavoro alla Seaside Music Young e invito i ragazzi e le ragazze di Latina a riempire, e vivere, la nuova aula polifunzionale della nostra città”.