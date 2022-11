Il saluto della deputata Miele e del senatore Calandrini al questore Michele Spina che lascia Latina

I saluti istituzionali della deputata della Lega Giovanna Miele e del senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini al questore di Latina Michele Spina, che lascia Latina dopo quasi tre anni alla guida della questura.

"Voglio ringraziare il questore Michele Spina che in questi anni a Latina ha servito con onore lo Stato e la legge - ha dichiarato Miele - garantendo ordine sicurezza nella nostra provincia insieme alle altre forze dell’ordine. A lui i miei migliori auguri di buon lavoro per il suo nuovo incarico a Cosenza in un contesto delicato in cui avrà modo ancora una volta di dimostrare il suo valore e la sua professionalità. Allo stesso tempo voglio rivolgere il mio benvenuto al nuovo questore Raffaele Gargiulo a cui auguro buon lavoro, certa che saprà proseguire nel migliore dei modi l’opera di chi l’ha preceduto". "Ringrazio il questore Spina - ha aggiunto anche il senatore Calandrini - per quanto ha fatto per Latina in questi anni che sono stati segnati dalla pandemia e da una lotta alla criminalità e al malaffare, attività in cui ha saputo lasciare il segno. Gli faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro per il nuovo incarico che lo attende a Cosenza, un contesto molto delicato ma che con le sue competenze saprà certamente affrontare".

Nella giornata di lunedì il questore incontrerà la stampa per un saluto e per tracciare un bilancio dell'attività svolta sul territorio da gennaio del 2020 ad oggi. Nei giorni successivi prenderà ufficialmente servizio nella questura di Cosenza.