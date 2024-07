Regione, Tripodi: "Con Rocca i primi segnali di una sanità più efficiente"

Plauso del vice presidente della Commissione regionale sanità Orlando Angelo Tripodi per “il significativo miglioramento del sistema sanitario del Lazio sotto la guida del governatore Rocca, miglioramento che è una diretta conseguenza del nuovo piano aziendale della Asl di Latina”.

“Questa Giunta – sottolinea l’esponente di Forza Italia - ha svolto un ruolo fondamentale nel sostenere le riforme necessarie per risanare il disavanzo, è stato fatto un lavoro meticoloso per garantire che le risorse fossero allocate in modo efficiente e che le politiche adottate fossero incentrate sulla sostenibilità a lungo termine del sistema sanitario. La dedizione alla trasparenza e alla responsabilità finanziaria ha contribuito a creare un settore in cui le riforme di Rocca potessero prosperare”. Tripodi sottolinea inoltre come l’attuale gestione abbia affrontato i debiti e le questioni finanziarie rimaste in sospeso “facilitando così una gestione più oculata delle risorse. Il suo impegno – conclude - ha permesso al Lazio di evitare ulteriori disastri finanziari e di riprendere un percorso di crescita e miglioramento dei servizi sanitari. Il Lazio vede i frutti di una gestione più responsabile ed efficace, con un sistema sanitario che si sta risollevando dalle difficoltà del passato e che sta ricominciando a servire i cittadini con maggiore efficienza e qualità: ci vorrà tempo ma la via è stata intrapresa”.