Teatro D'Annunzio e Garage Ruspi: presentata la Scia

"La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per il teatro D’Annunzio e l’ex Garage Ruspi è pronta, entrambe sono state depositate e grazie a questo passaggio fondamentale le due strutture potranno riaprire, presto e in sicurezza". E' quanto scrive in una nota l'ex gruppo consiliare del Partito democratico. I lavori al Garage Ruspi sono infatti ripresi ieri mattina, 1 settembre.

"Si tratta di lavori di bonifica - sottolineano gli ex consiglieri comunali del Pd - necessari dopo lo stop arrivato circa quattro mesi fa per via dell’amianto trovato durante la demolizione. Da allora sono state effettuate diverse analisi dalle ditte specializzate, a seguito delle quali è stato presentato un progetto di bonifica alla Asl che ha poi dato autorizzazione per l’avvio degli interventi di risanamento. Una volta realizzata la bonifica, presumibilmente sarà terminata in un mese, inizieranno i lavori di riqualificazione, sospesi per cause di forza maggiore. Tutto dovrebbe concludersi a stretto giro".



Sul fronte teatro invece la presentazione della Scia consente la convocazione della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ultimo step prima della riapertura. "I lavori sono terminati a fine marzo - ricordano gli esponenti dem - la relativa documentazione è stata consegnata vigili del fuoco e in Comune, insieme con la Scia. C’è il necessario per procedere con la riunione della commissione, che sarà presieduta dal sindaco. I documenti sono stati visionati in via preliminare, anche il sopralluogo dei vigili del fuoco nella struttura di via Umberto I è già stato effettuato ed è plausibile credere che la commissione si riunirà e pronuncerà nell’arco di una giornata. A breve il teatro tornerà a disposizione della città. Come per altri progetti che si stanno concretizzando in questa fase di gestione commissariale - affermano gli ex consiglieri democratici - quello per la riapertura del D’Annunzio e la riqualificazione del Ruspi è un impegno avviato durante l’amministrazione Coletta. Gli atti sono a firma del commissario, cui va riconosciuto l’ottimo lavoro svolto finora, ma è altrettanto onesto riconoscere che erano già stati predisposti per la loro messa in essere ben prima della decadenza dell'amministrazione a seguito della sentenza Tar di luglio. Un lavoro importante fatto nel tempo, di cui ora raccogliamo i frutti".