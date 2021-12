Rosa Iovinella lascia il Comune: sarà segretaria generale a Torino

La segretaria e direttrice generale del Comune di Latina Rosa Iovinella a fine gennaio lascerà il capoluogo pontino per assumere l’incarico di segretaria generale nella città di Torino. Lo scorso ottobre, dopo le elezioni, era stata riconfermata nel suo ruolo a Latina dal sindaco Damiano Coletta.

"Desidero ringraziare la dottoressa Roosa Iovinella per il lavoro svolto a tutela dell’ente con grande competenza e professionalità in una fase molto delicata della storia amministrativa della città - dichiara il primo cittadino - Grazie a lei, al lavoro di tutta la macchina amministrativa e della componente politica è stato impostato un metodo che è elemento di garanzia per la città. Andare in una Città metropolitana come Torino rappresenta una fase di ulteriore crescita e realizzazione professionale per la quale le auguro con sincerità le migliori fortune. La scelta fatta dal Comune di Torino è anche un riconoscimento della bontà ed efficacia del suo lavoro".

"Ringrazio il sindaco – commenta Iovinella – per la fiducia che mi ha dimostrato sin dal primo giorno del mio arrivo a Latina e con il quale abbiamo lavorato buttando sempre il cuore oltre l’ostacolo. È stata un’esperienza importante, un percorso di crescita che mi ha dato tanto. Ci tengo a ringraziare gli amministratori, i dirigenti, il personale tutto. Insieme abbiamo costruito un metodo di lavoro che sono sicura sapranno migliorare e valorizzare"..

Rosa Iovinella è laureata in giurisprudenza alla Luiss di Roma, esperta di gestione dei processi amministrativi complessi. La nomina a Torino è del sindaco Stefano Lo Russo.