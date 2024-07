Servizio idrico, si va verso un aumento della tariffa del 14%

E’ destinata ad aumentare del 14% la già esosa tariffa sul servizio idrico. E’ quanto emerge dal piano degli investimenti presentato dal socio privato della società Acqualatina e approvato dai membri del Consiglio di amministrazione appartenenti a Fratelli d’Italia.

Una scelta non condivisa dalla conferenza dei sindaci che si è pronunciata contro tale ipotesi e con una propria deliberazione sostiene che l’aumento massimo tollerabile corrisponde al 3,5% annuo, determinato dagli aumenti statistici Arera.

“Oggi come allora, siamo dalla parte dei sindaci e dei cittadini – sottolinea il segretario provinciale del Pd Omar Sarubbo - che non possono né debbono essere vessati da una tariffazione insostenibile. Nessun piano degli investimenti, per quanto necessario e legittimo, può determinare tale esito penalizzante per l’utenza. Questo è inaccettabile sempre, ma in particolar modo oggi in cui si registra una drammatica stagnazione dei salari reali nel nostro Paese. Ad aprile avevamo già criticato duramente la scelta di Fratelli d’Italia di occupare tutte le postazioni di parte pubblica del Cda di Acqualatina perché ritenevamo utile che, al contrario, prevalesse un atteggiamento istituzionale volto a costruire una governance largamente condivisa, capace di rappresentare tutti i territori nelle vertenze del futuro: riduzione delle bollette, contrasto all'evasione, contenimento della dispersione idrica, investimenti per ampliamento e ammodernamento delle reti. Ora siamo di fronte – aggiunge – al primo cortocircuito, ampiamente previsto”.