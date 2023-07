Sicurezza stradale, Lbc: "Serve un piano a lungo termine per diminuire i rischi di incidenti"

Sicurezza stradale al centro dell’intervento del segretario di Lbc Elettra Ortu La Barbera che sollecita una maggiore incisività da parte dell’amministrazione comunale attraverso azioni mirate per incidere in maniera significativa sulla elevata incidentalità del nostro territorio anche alla luce del nuovo rapporto Istat all’interno del quale è riportato un quadro allarmante su questo fenomeno.

“L’obiettivo della sicurezza – sottolinea La Barbera – si raggiunge attraverso politiche precise di cui non c’è traccia nelle linee di mandato presentate in questi giorni dalla sindaca Celentano. Si fa riferimento genericamente al tema, affrontandolo quasi esclusivamente sul piano della videosorveglianza, ma non si fa cenno alle uniche azioni che consentono di costruire realmente in città un piano a lungo termine e un cambiamento nelle abitudini nei cittadini. Non c’è traccia dunque del potenziamento della mobilità dolce, dell’istituzione e dell’ampliamento delle zone 30 in alcune aree critiche del capoluogo, che erano invece progetti importanti sempre sostenuti da Lbc. E’ necessario agire su più fronti, senza tralasciare il potenziamento della videosorveglianza ma programmando anche un aumento del trasporto pubblico locale efficiente e ben inserito in una rete che colleghi l’intera città e le sue periferie, la manutenzione delle strade, la gestione più capillare della pubblica illuminazione. Questo tema è entrato con forza anche nei tavoli di lavoro che il nostro movimento sta svolgendo da molte settimane sul territorio – continua la segretaria di Lbc – e ci auguriamo dunque che il problema sia adeguatamente trattato dalla nuova amministrazione”.

“Constatiamo la mancanza di un’attenzione particolare rivolta ai pedoni – aggiunge Pietro Pasquali, candidato di Lbc, da sempre attento al tema della sicurezza a Latina Scalo - via Epitaffio è una strada ad alto scorrimento dal fondo disastrato che manca completamente di segnaletica orizzontale. In entrata a Latina Scalo diventa poi via della Stazione, passando davanti a scuole ed esercizi commerciali, anche in questo caso con grossi rischi per famiglie, bambini e anziani che attraversano la strada. Come comunità – conclude - porremo questo problema all’attenzione dell’amministrazione”.